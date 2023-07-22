



Руководители банков Израиля предупреждают о последствиях судебной реформы

Руководители двух крупнейших банков Израиля в пятницу, 21 июля, призвали правительство прекратить законодательные действия по пересмотру судебной системы и предупредили об экономических последствиях, если они продолжатся.



Слова руководителей банков Leumi и Hapoalim усилили критику всего за несколько дней до запланированного ключевого голосования в парламенте.



“Инвесторы, с которыми мы говорили в последние месяцы, очень обеспокоены судебной реформой и их беспокойство, заставляет их останавливать инвестиции. Это наносит ущерб, который может быть необратимым и разрушительным для экономики Израиля”, – заявил генеральный директор Leumi Ханан Фридман.



Генеральный директор Hapoalim Дов Котлер подчеркнул: “Мы обращаемся к лидерам государства Израиль – остановитесь, поговорите и достигните договоренностей”.

