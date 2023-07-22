Руководители банков Израиля предупреждают о последствиях судебной реформы
Руководители двух крупнейших банков Израиля в пятницу, 21 июля, призвали правительство прекратить законодательные действия по пересмотру судебной системы и предупредили об экономических последствиях, если они продолжатся.
Слова руководителей банков Leumi и Hapoalim усилили критику всего за несколько дней до запланированного ключевого голосования в парламенте.
“Инвесторы, с которыми мы говорили в последние месяцы, очень обеспокоены судебной реформой и их беспокойство, заставляет их останавливать инвестиции. Это наносит ущерб, который может быть необратимым и разрушительным для экономики Израиля”, – заявил генеральный директор Leumi Ханан Фридман.
Генеральный директор Hapoalim Дов Котлер подчеркнул: “Мы обращаемся к лидерам государства Израиль – остановитесь, поговорите и достигните договоренностей”.