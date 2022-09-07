



Рухани почти встретился с Трампом в 2019 году

Бывший президент США Дональд Трамп и экс-глава Ирана Хасан Рухани почти провели встречу в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в 2019 году, о чем написал Рухани в своей книге, которая скоро выйдет в свет. По его словам, встреча была сорвана из-за невозможности согласовать условия.



Бывший иранский лидер утверждает, что стороны были близки к соглашению, но Трамп отказался от ключевого иранского условия: чтобы о встрече сообщалось только после ее завершения.



Рухани рассказал о почти состоявшейся встрече в книге "Без дыма, огня и крови", в которой он подводит итоги своего восьмилетнего пребывания на посту президента Ирана.



Франция, и Великобритания призывали Трампа встретиться с главой Ирана после того, как в 2018 году он вывел США из иранской ядерной сделки 2015 года, и в СМИ появлялись предположения, что они могут встретиться в Нью-Йорке в сентябре 2019 года.