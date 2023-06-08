



РПЦ собралась передать украинских пленных Венгрии без согласования с Украиной

Русская православная церковь планирует передать часть украинских пленных Венгрии. Это решение не было согласовано с Украиной. Об этом сообщили информированные источники, передает РБК-Украина.



По словам одного из собеседников, РПЦ и ее патриарх Кирилл (Гундяев) собирается передать Венгрии по меньшей мере 11 украинских военнопленных. Одним из посредников должна выступить благотворительная организация Мальтийская служба помощи Суверенного Ордена Госпитальеров.



"Передача военнопленных никоим образом не согласована с Украиной, а ее целесообразность объясняется "закарпатским происхождением" военных. Важно понимать, что все упомянутые военные - украинские граждане, а потому перемещение их в любую третью страну невозможно без согласия и непосредственного участия Украины", - сказал источник.



Как пояснил собеседник, цель этой акции - вернуть утраченную легитимность российской церкви, в отношении которой введены широкие международные санкции. Ее патриарх пытается использовать авторитет других государств и международную репутацию Мальтийской службы помощи. Также Россия в очередной раз намерена разыграть так называемую "венгерскую карту" и актуализировать мнимые проблемы якобы "закарпатского сепаратизма", добавил собеседник.



"Еще одна цель - делегитимизация самого процесса обмена военнопленными. Конечно, освобождение любого из украинских граждан из рашистского плена - положительное событие. Но бесконтрольная передача наших военных другим странам - опасный путь. Даже несмотря на то, что в этом участвуют уважаемые международные организации", - отметил источник.