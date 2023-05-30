



Ротман: я не буду тратить время на бессмысленные переговоры по реформе

Председатель комиссии Кнессета по конституции, законодательству и правосудию Симха Ротман считает "бессмысленными" переговоры между коалицией и оппозицией в резиденции президента по поводу правовой реформы.



В интервью "Кан" он сказал, что не намерен тратить свое время на этот процесс.



"Я не намерен тратить свое драгоценное время на бесплодные обсуждения. Переговоры в резиденции президента являются бессмысленными", - считает он.



Ротман подверг критике президента Ицхака Герцога. Он считает, что у лидера государства "были тысячи возможностей" сделать так, чтобы переговорный процесс принес плоды. Также он обвинил оппозицию в подготовке почвы для срыва диалога.



"Когда они решили остановить законодательный процесс, я, Смотрич и многие другие члены коалиции подумали, что это ошибка. Но мы приняли решение премьер-министра. Приостановка законодательства и последовавшие за ним переговоры не способствовали достижению договоренностей", — подчеркнул Ротман.



Он добавил, что переговоры по правовой реформы, против которых он выступал с самого начала, находятся в тупике. По словам Ротмана, обсуждения показали, что для достижения компромисса нет никаких шансов.