



Ротман выдвинет законопроект о “разумности”, ограничивающий судебный надзор

Депутат Кнессета от “Религиозного сионизма“ Симха Ротман выдвинет в воскресенье утром законопроект, запрещающий использование “разумности” в рамках планов правительства по пересмотру судебной системы, который серьезно ограничит судебный пересмотр решений правительства.



Согласно тексту законопроекта, представленного в качестве поправки к действующему Основному закону, суды, в том числе БАГАЦ, больше не смогут даже проводить слушания по поводу обоснованности решения или признавать решения премьер-министра, кабинета министров, министров или других выборных чиновников недействительными только на основании их разумности.



Суду по-прежнему будет разрешено использовать критерий разумности для решений, принятых невыборными должностными лицами. Согласно информации 12 канала, правительство намерено выдвинуть законопроект, полностью отменяющий использование критерия разумности в случае решений, принимаемых выборными должностными лицами, а не вариант закона, который внесет поправки в его использование.



По данным издания, министр юстиции Ярив Левин и его сторонники не удовлетворены только продвижением законопроекта о разумности и все еще хотят принять закон, закрепляющий политический контроль над отбором судей, а также назначением частных юрисконсультов в министерства. в ближайшие недели.



Сообщается, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу еще не решил, следует ли сейчас продвигать эти два законопроекта через Кнессет или лучше дождаться следующей сессии парламента.



Ротман и Левин утверждают, что использование критерия разумности придает БАГАЦУ гораздо большую значимость, слишком широкие возможности для вмешательства в решения, которые должны быть прерогативой правительства и выборных должностных лиц.



Если закон будет принят, это будет означать, что не будет судебного контроля за назначениями выборных должностных лиц.