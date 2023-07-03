Новости » Политика
Ротман внесет в Кнессет законопроект о "разумности" на следующей неделе
03.07.2023 16:19 Ирина Демьянова

Ротман внесет в Кнессет законопроект о "разумности" на следующей неделе

Председатель конституционного комитета Кнессета Симха Ротман надеется на этой неделе внести законопроект коалиции, ограничивающий судебный контроль над обоснованностью решений избранных должностных лиц, на утверждение комитета. Это позволит ему перейти к первому чтению в зале заседаний Кнессета уже в следующий понедельник.

"Я присоединяюсь ко всем тем, кто сожалеет о принятом законодательстве. Я бы хотел, чтобы у нас был суд, который не нужно ограничивать, потому что он использует неразумность только в крайних случаях, но это не тот случай", - добавляет он.

Ротман говорит, что есть глупые и некомпетентные политики, но их решения не должны подвергаться судебной проверке, как принцип демократии.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru