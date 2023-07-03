



Ротман внесет в Кнессет законопроект о "разумности" на следующей неделе

Председатель конституционного комитета Кнессета Симха Ротман надеется на этой неделе внести законопроект коалиции, ограничивающий судебный контроль над обоснованностью решений избранных должностных лиц, на утверждение комитета. Это позволит ему перейти к первому чтению в зале заседаний Кнессета уже в следующий понедельник.



"Я присоединяюсь ко всем тем, кто сожалеет о принятом законодательстве. Я бы хотел, чтобы у нас был суд, который не нужно ограничивать, потому что он использует неразумность только в крайних случаях, но это не тот случай", - добавляет он.



Ротман говорит, что есть глупые и некомпетентные политики, но их решения не должны подвергаться судебной проверке, как принцип демократии.



