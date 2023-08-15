



Ротман: в БАГАЦе сидят пироманы



Примерно через месяц впервые в истории в полном составе 15 судей БАГАЦа будут обсуждать петиции, касающиеся закона об ограничении основания разумности. Председатель комитета по законности и конституции Симха Ротман от партии "Религиозный сионизм" дал интервью порталу Ynet, в котором обрушился на БАГАЦ с резкой критикой.



Он отметил: "Нет никаких сомнений в том, что мы находимся в разгаре одной из самых ненужных битв в истории еврейского народа. Есть одна группа поджигателей, люди, которые ни при каких обстоятельствах не готовы к тому, чтобы здесь был мир. БАГАЦ забрел туда, где он отказывается считаться с большинством и принимает ценностные решения независимо по вопросам, которые разрывают страну на части, поджигают страну. Поведение суда, который пытается навязать обществу свои ценности, - это взрывоопасная вещь, которая может привести к гражданской войне. Моя задача - не допустить этого".



По его словам, "нет сомнений, что были заявления людей из коалиции, которые разожгли огонь или вызвали беспокойство в самых разных сферах, большинство из которых, кстати, не связаны с правовой реформой, а касаются других вещей - многие из них касаются религии и государства и борьбы “первого” и “второго” Израиля (в современном израильском политическом дискурсе - борьба преимущественно правых масс избирателей-мизрахи с левыми “ашкеназными” элитами)".



На вопрос, будет ли он уважать решение Верховного суда об ограничении "основания разумности", он ответил следующее: "Кнессет последовательно говорит суду, что у того нет полномочий отменять основополагающие законы - это официальная позиция юридического советника Кнессета. Нет полномочий - значит, нет полномочий. Это совсем не вопрос принятия или непринятия".