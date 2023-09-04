



Ротман требует ограничить полномочия главы БАГАЦа

Коалиция стремится принять новый закон, который ограничит полномочия председателя БАГАЦа.



Согласно сообщению 12-го канала, законопроект, предложенный Симхой Ротманом, лишает председателя Верховного суда одного из главных полномочий - права определять состав судебных коллегий для проведения слушаний.



Вместо этого, согласно предложению Ротмана, состав судейской коллегии по каждому рассматриваемому судом делу будет определяться компьютером в случайном порядке.



Председатель суда также выбирает состав коллегии для проведения дисциплинарных слушаний в отношении судей и может отстранить судью от участия в работе коллегии, если, по его мнению, имеет место конфликт интересов. Кроме того, глава суда решает различные вопросы, связанные с повседневным управлением судами, в том числе выбирает судей, назначаемых на различные вспомогательные должности.



В связи с тем, что 16 октября Хают предстоит уйти на пенсию по достижении обязательного пенсионного возраста (70 лет), началась беспрецедентная борьба за эту должность.