



Ротман: протесты основаны на фундаментальном непонимании

Глава законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман в очередной раз раскритиковал оппозицию за ее неготовность вести переговоры относительно правовой реформы.



По его словам, все акции протеста, которые проходят по всей стране, основаны на "фундаментальном непонимании".



"Практически каждый законодательный акт претерпевает изменения по мере того, как он проходит по различным каналам, от комиссии до пленума и обратно. Правительство выдвигает тезис, оппозиция выдвигает антитезис, а в итоге получается синтез. Я даже не хочу принимать закон именно так, как он написан, именно тем языком, которым он написан", - подчеркнул он в интервью "Кан Решет Бет".



По словам Ротмана, вместо того, чтобы участвовать в процессе, депутаты от оппозиции бойкотируют его, "выбирая обход демократического пути и удерживая всю страну в заложниках непрекращающимися протестами". Он подчеркнул, что за последнюю неделю дискуссий по правовой реформе "было ноль", поскольку этому противится оппозиция.



"Некоторые из этих людей в прошлом призывали к переговорам с ХАМАСом, но когда дело доходит до Биби, Левина и Ротмана, это заходит слишком далеко", - возмутился Ротман.

