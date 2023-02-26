



Ротман предлагает “12 или 13 голосов в БАГАЦ, достаточных для отмены законов”

Депутат Кнессета от “Религиозный сионизма” Симха Ротман, один из ключевых авторов судебной реформы, объявил в воскресенье, что он пересмотрит свой законопроект об ограничении полномочий БАГАЦ в отношении судебного надзора за счет сокращения большинства в суде, необходимого для отмены закона.

Ротман, возглавляющий комитет Кнессета по конституции, законодательству и правосудию, который занимается подготовкой законопроекта, заявил, что уменьшит требование с единогласного решения всех 15 судей БАГАЦ до 12 или 13 или 80 процентов коллегии.



Критики закона утверждали, что требование единогласного решения всех 15 судей для отмены закона было бы сродни полной отмене судебного надзора, поскольку такое решение было бы почти невозможным. Юрисконсульт комитета отметил, что ни в одной другой демократии нет такого требования для осуществления судебного надзора. Изменения Ротмана приводит законопроект в соответствие с первоначальным предложением министра юстиции Ярива Левина, проваленным из-за возражений со стороны юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара.



Ротман сообщил, что его законопроект будет вынесен на пленум Кнессета для первого чтения в среду, что сохранит темп, выбранный правительством для своей программы правовой реформы.



Оппозиционные политики, в том числе бывший министр юстиции Гидеон Саар и члены Конституционного комитета, отклонили предложение Ротмана, при этом Саар назвал это предложение “неприемлемой выдумкой”.



Депутат “Еш Атид” Владимир Беляк, который выступает в качестве координатора оппозиции в Конституционном комитете, саркастически охарактеризовал предложение Ротмана как “гениальный трюк. Беляк отметил, что отдельная реформа, принятая в первом чтении Кнессета на прошлой неделе, предоставляет правительству контроль как минимум над пятью и даже над восемью из девяти мест в Отборочной комиссии судей, и опасается, что это подорвет независимость судебной системы.



“У меня только один вопрос: если Нетанияну, Левин и Ротман выбирают всех 15 судей в комитете большинством в восемь голосов против одного, какая им разница, какое большинство в БАГАЦ может “отменять” законы”, – прокомментировал депутат “Еш Атид”.