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Ротман: поведение оппозиции постыдно
14.02.2023 09:52 Алина Груднева

Ротман: поведение оппозиции постыдно

Председатель законодательной комиссии Симха Ротман раскритиковал членов оппозиции, которые выдвигают ультиматумы для того, чтобы начать переговоры относительно правовой реформы.

Соответствующее заявление он сделал в утреннем интервью, 14 февраля.

Ротман, в частности, осудил поведение членов оппозиции, назвав его "постыдным".

"Оппозиция ведет себя достойно всякого осуждения, а вместо этого вы спрашиваете меня, почему я выгнал того, кто прыгнул на стол", — сказал Ротман.

Ранее на предложение Ротмана и министра юстиции Ярива Левина сесть за стол переговоров, лидеры оппозиции Яир Лапид и Бени Ганц сказали, что готовы к диалогу только в том случае, если правительственный план будет заморожен.
 

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