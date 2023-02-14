



Ротман: поведение оппозиции постыдно

Председатель законодательной комиссии Симха Ротман раскритиковал членов оппозиции, которые выдвигают ультиматумы для того, чтобы начать переговоры относительно правовой реформы.



Соответствующее заявление он сделал в утреннем интервью, 14 февраля.



Ротман, в частности, осудил поведение членов оппозиции, назвав его "постыдным".



"Оппозиция ведет себя достойно всякого осуждения, а вместо этого вы спрашиваете меня, почему я выгнал того, кто прыгнул на стол", — сказал Ротман.



Ранее на предложение Ротмана и министра юстиции Ярива Левина сесть за стол переговоров, лидеры оппозиции Яир Лапид и Бени Ганц сказали, что готовы к диалогу только в том случае, если правительственный план будет заморожен.

