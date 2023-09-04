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Ротман потребовал отстранить Хают от участия в дебатах по основанию разумности
04.09.2023 10:45 Аркадий Бочаровский

Ротман потребовал отстранить Хают от участия в дебатах по основанию разумности

Председатель Комитета по конституции и законодательству Симха Ротман официально объявил о полученном им разрешении на независимое представительство на заседании БАГАЦа , посвященного отмене основания разумности.

Ротман потребовал от председателя БАГАЦа Эстер Хают дать себе самоотвод от участия в слушаниях в Высшем суде. 

"Существует нечто большее, чем опасение предвзятости и нанесения ущерба правосудию таким образом, что она не может участвовать в обсуждении, и поэтому она должна дисквалифицировать себя от участия в суде", - пишет Ротман.
 

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