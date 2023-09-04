



Ротман потребовал отстранить Хают от участия в дебатах по основанию разумности

Председатель Комитета по конституции и законодательству Симха Ротман официально объявил о полученном им разрешении на независимое представительство на заседании БАГАЦа , посвященного отмене основания разумности.



Ротман потребовал от председателя БАГАЦа Эстер Хают дать себе самоотвод от участия в слушаниях в Высшем суде.



"Существует нечто большее, чем опасение предвзятости и нанесения ущерба правосудию таким образом, что она не может участвовать в обсуждении, и поэтому она должна дисквалифицировать себя от участия в суде", - пишет Ротман.

