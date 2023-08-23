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Ротман потребовал отдалить 400 протестующих и закрыть их группы в WhatsApp
23.08.2023 09:21 Аркадий Бочаровский

Ротман потребовал отдалить 400 протестующих и закрыть их группы в WhatsApp



Председатель комитета по законодательству Симха Ротман и его супруга подали в мировой суд Иерусалима чрезвычайный запрос.

Ротман требует "выдать ордер на отдаление 400 активистов, протестующих против "правовой революции" от его дома. 

Ротман утверждает, что цель демонстрантов - "сорвать возможности возможности отдыха и личной жизни, нарушив при этом закон о защите частной жизни". 

Кроме того, Ротман попросил вынести постановление о закрытии группы WhatsApp, с помощью которой протестующие координируют свои действия. Ротман утверждает: "Группа создана для того, чтобы растоптать мою частную жизнь".

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