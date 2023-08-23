



Ротман потребовал отдалить 400 протестующих и закрыть их группы в WhatsApp





Председатель комитета по законодательству Симха Ротман и его супруга подали в мировой суд Иерусалима чрезвычайный запрос.



Ротман требует "выдать ордер на отдаление 400 активистов, протестующих против "правовой революции" от его дома.



Ротман утверждает, что цель демонстрантов - "сорвать возможности возможности отдыха и личной жизни, нарушив при этом закон о защите частной жизни".



Кроме того, Ротман попросил вынести постановление о закрытии группы WhatsApp, с помощью которой протестующие координируют свои действия. Ротман утверждает: "Группа создана для того, чтобы растоптать мою частную жизнь".