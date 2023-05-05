



Ротман: переговоры по правовой реформе зашли в тупик

Переговоры в резиденции президента относительно компромисса по правовой реформы на данном этапе не продвигаются ни в каком направлении.



По данным "Аруц Шева", такое заявление в пятницу, 5 мая, сделал председатель законодательной комиссии Кнессета депутат Симха Ротман.



"Надеюсь, что ситуация изменится. С профессиональной точки зрения, разрыв между сторонами очень мал. Протесты больше не связаны с реформой", — сказал Ротман.



По словам депутата, американские правительственные чиновники вмешались в вопрос правовой реформы, который, по сути, является внутренним делом Еврейского Государства.



"Вопрос в том, правомерно ли это", - добавил Ротман.



Он также сказал, что обнаружил в одном из финансовых отчетов организаций, поддерживающих антиправительственные демонстрации, что те получают деньги от Госдепартамента США.



Напомним, в четверг в резиденции президента завершился первый раунд переговоров относительно реформы между представителями коалиции и оппозиции.



Стороны провели шесть встреч, в ходе которых обсуждали как процедуру, так и суть плана правительства.

