



Ротман: переговоры о правовой реформе - на грани коллапса



Переговоры в резиденции президента по поводу судебной реформы правительства близки к срыву, заявил в понедельник председатель комиссии Кнессета по конституции, законодательству и правосудию Симха Ротман.



"Сейчас мы наблюдаем, в основном, спесь и отсутствие готовности договориться о чем-либо", - сказал он в отношении переговорщиков от оппозиционных партий Еш Атид и Махане Мамлахти.



"Если бы было желание прийти к соглашению, оно было бы достигнуто быстро. Тот факт, что этого не произошло, показывает, что они не заинтересованы".





Если бы была воля к достижению соглашения, оно было бы достигнуто быстро", - сказал он в интервью радиостанции Аруц Шева. "То, что этого не произошло, показывает, что они не заинтересованы".



Ротман, который является главным сторонником судебной реформы, сказал, что он "всей душой стремится к изменениям в судебной системе" и что он "уверен, что это произойдет".



"Все очень просто: Если вы останавливаете законодательный процесс, чтобы достичь соглашения, а соглашения не достигнуты, тогда вы продолжаете законодательный процесс", - добавил он.