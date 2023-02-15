



Ротман отзывает три основных закона правовой реформы



Председатель комиссии по законодательству, Симха Ротман, сегодня отозвал законопроект о преодолении вето БАГАЦа (пискат а-итгабрут), который должен был быть вынесен на голосование в предварительном чтении на пленуме Кнессета.



Ротман снял законопроект с повестки дня в связи с заявлениями оппозиции о том, что предложение не может продвигаться как законопроект отдельного депутата, в случае, если то же самое предложение продвигается по другому направлению от имени комиссии по законодательству.



Ротман связался с пресс-секретарем Кнессета, адвокатом Сагит Афик чтобы выяснить, соответствует ли это утверждение действительности, но тем временем решил снять законопроект с повестки дня до дальнейшего уведомления. Однако, по оценке источников в Кнессете, Ротман снял законопроект с повестки дня также из-за попыток договориться с оппозицией о правовой реформе.



Ожидается, что позже коалиция снимет с повестки дня и закон Дери-2, который должен был утвердить назначение председателя ШАС на пост министра, несмотря на его дисквалификацию Высшим судом, и закон об отделении о расследовании полицейских (МАХАШ) Моше Саада, который должен был отделить МАХАШ от прокуратуры и подчинить его министру юстиции.

