



Ротман: останавливать законодательный процесс - ошибка

Глава законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман сделал заявление в преддверии обращения премьер-министра Биньямина Нетаниягу к нации.



Соответствующий комментарий он предоставил "Аруц Шева" вечером, 27 марта.



"Я не знаю, что скажет премьер-министр, но останавливать законодательный процесс — ошибка", - подчеркнул он.



По словам Ротмана, неоднократно за последнее время звучали призывы к достижению консенсуса относительно правовой реформы.



"Однако безответственные элементы в оппозиции не были заинтересованы в этом", - добавил он.

