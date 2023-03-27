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Ротман: останавливать законодательный процесс - ошибка
27.03.2023 19:29 Алина Груднева

Ротман: останавливать законодательный процесс - ошибка

Глава законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман сделал заявление в преддверии обращения премьер-министра Биньямина Нетаниягу к нации.

Соответствующий комментарий он предоставил "Аруц Шева" вечером, 27 марта.

"Я не знаю, что скажет премьер-министр, но останавливать законодательный процесс — ошибка", - подчеркнул он.

По словам Ротмана, неоднократно за последнее время звучали призывы к достижению консенсуса относительно правовой реформы.

"Однако безответственные элементы в оппозиции не были заинтересованы в этом", - добавил он.
 

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