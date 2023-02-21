



Ротман обратился к евреям диаспоры: не верьте лжи, читайте законопроект

Член Кнессета Симха Ротман от партии религиозных сионистов, глава конституционного комитета Кнессета, выступил на пленуме Кнессета в понедельник вечером перед принятием в первом чтении законопроектов по судебной реформе.



Во время выступления Ротман несколько минут говорил по-английски и напрямую обратился к евреям диаспоры, призвав их не полагаться на то, что говорится в СМИ о судебной реформе, а читать текст законопроекта.



"Я умоляю вас, наши друзья со всего мира: не читайте новости. Прочтите законопроект. Прочтите, что написано в этом законе. Этот закон очень прост: в нем говорится, что Кнессет может действовать как суверен и принимать Основные законы, а суд не может их отменить, и в нем говорится, что израильский народ, еврейский народ на своей родине, будет иметь возможность выбирать своих судей, как и любая другая свободная страна в мире. Мы хотим быть демократией, такой же, как и любая другая демократия в мире", — пояснил Ротман.

