Новости » Политика
Ротман обратился к евреям диаспоры: не верьте лжи, читайте законопроект
21.02.2023 08:42 Евгения Маркова

Ротман обратился к евреям диаспоры: не верьте лжи, читайте законопроект

Член Кнессета Симха Ротман от партии религиозных сионистов, глава конституционного комитета Кнессета, выступил на пленуме Кнессета в понедельник вечером перед принятием в первом чтении законопроектов по судебной реформе.

Во время выступления Ротман несколько минут говорил по-английски и напрямую обратился к евреям диаспоры, призвав их не полагаться на то, что говорится в СМИ о судебной реформе, а читать текст законопроекта.

"Я умоляю вас, наши друзья со всего мира: не читайте новости. Прочтите законопроект. Прочтите, что написано в этом законе. Этот закон очень прост: в нем говорится, что Кнессет может действовать как суверен и принимать Основные законы, а суд не может их отменить, и в нем говорится, что израильский народ, еврейский народ на своей родине, будет иметь возможность выбирать своих судей, как и любая другая свободная страна в мире. Мы хотим быть демократией, такой же, как и любая другая демократия в мире", — пояснил Ротман.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы