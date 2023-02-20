



Ротман о блокировании дорог демонстрантами: "это шаг недемократических режимов"

Председатель конституционного комитета Симха Ротман сегодня утром осудил протестующих, которые не давали депутатам покинуть свои дома и блокировали дороги, сделав акцент на депутате Тали Готтлиб.



"Не секрет, что они также пытались заблокировать меня на пути к Кнессет, - сказал он в комитете. - Как участник протестов в прошлом, я идентифицирую себя с протестующими, особенно с людьми, которые пришли к моему дому, но блокирование депутатов по дороге в Кнессет - это не демократический шаг, а анти- демократический. Физическая блокада с целью помешать голосованию в парламенте — это мера недемократических режимов и поведения".

