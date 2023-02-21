



Ротман: не дождетесь от меня другого подхода к "правовой революции"

Председатель законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман отвергает призывы менять подход по отношению к "правовой революции".



Соответствующий комментарий он предоставил радиостанции "Галей ЦАХАЛ".



По его словам, он с самого начала был открыт для переговоров относительно плана судебной реформы, от чего отказалась оппозиция.



"Вы не дождетесь от меня другого подхода, поскольку я был открыт для переговоров с самого первого дня. Оппозиция ведет себя так, как будто она выиграла выборы, выдвигая требования как условие для проведения переговоров", - сказал он.



Ротман также ответил на слова президента Ицхака Герцога о том, что сегодня в Израиле было "утро траура", из-за принятия в первом чтении законопроекта по судебной реформе. По его словам, это, наоборот, было "утро радости".



"Это не утро печали. Это утро, когда огромная часть людей разразилась радостным криком. Да, иногда радость одного человека может вызвать печаль у другого, особенно в случае политического разногласия. После 30 лет судебной диктатуры Государство Израиль находится на пути к демократии", - считает он.



После прохождения первого чтения законопроект возвращен в его комиссию для обсуждения в преддверии второго и третьего чтений. Некоторые надеялись на то, что коалиция и оппозиция смогут провести конструктивные переговоры, чтобы прийти к компромиссу.