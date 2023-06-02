Ротман: мы обязаны прийти к исправлению судебной системы
Председатель комиссии Кнессета по законодательству и один из лидеров правовой революции, депутат Симха Ротман прокомментировал переговоры в доме резиденции президента.
Об этом он написал в Facebook.
"Мы несем ответственность за достижение реформы правовой системы", - сказал он.
По словам Ротмана, правовую реформу нужно провести с "согласием и ответственностью".
"Мы работаем и будем работать для этой цели. Мы не должны позволять шумной и безответственной небольшой группе мешать важному пути исправления системы правосудия и укрепления демократии в Государстве Израиль", - резюмировал он.