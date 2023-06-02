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Симха Ротман
02.06.2023 18:31 Алина Груднева

Ротман: мы обязаны прийти к исправлению судебной системы

Председатель комиссии Кнессета по законодательству и один из лидеров правовой революции, депутат Симха Ротман прокомментировал переговоры в доме резиденции президента.

Об этом он написал в Facebook.

"Мы несем ответственность за достижение реформы правовой системы", - сказал он.

По словам Ротмана, правовую реформу нужно провести с "согласием и ответственностью".

"Мы работаем и будем работать для этой цели. Мы не должны позволять шумной и безответственной небольшой группе мешать важному пути исправления системы правосудия и укрепления демократии в Государстве Израиль", - резюмировал он.

 

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