



Ротман: Израильские дипломаты во Франции нанесли ущерб правительству и стране

Согласно опубликованной в понедельник статье на иврите, сотрудники посольства Израиля в Париже активно работали над тем, чтобы помешать министру финансов Бецалелю Смотричу встретиться с членами еврейской общины во время визита во Францию на прошлой неделе.



Высокопоставленные лица еврейской общины сообщили 12 каналу, что сотрудник офиса исполняющего обязанности посла Хаима Ваксмана призвал их не встречаться со Смотричем, чьи комментарии об арабах вызвали широкое международное осуждение. Согласно сообщению, им сказали, что если они все же встретятся со Смотричем, то должны выступить против планов правительства по радикальной перестройке судебной власти, которую дипломат, назвал “переворотом режима”.



МИД сообщило, что заявления о вмешательстве будут расследованы.



В ответ на сообщение в понедельник, 12 июня, депутат Кнессета от “Религиозного сионизма” Симха Ротман попросил министра иностранных дел Эли Коэна отозвать Ваксмана из Парижа и уволить всех сотрудников, которые “действовали вопреки своим юридическим обязательствам”, сообщают израильские национальные новости.



“Мы не можем мириться с беспрецедентной ситуацией, когда сотрудники посольства наносят ущерб правительству Израиля и его положению во Франции и в мире”, – написал он.



По мнению Ротмана, инцидент требует уголовного расследования, “и, по крайней мере, дисциплинарного”.