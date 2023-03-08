



Ротман и Левин готовы отказаться от большинства в комитете по назначению судей



По информации 14-го канала и адвоката Димри, участвующего в переговорах с президентом, архитекторы правовой реформы отказались от одного из своих ключевых требований.



Симха Ротман и Ярив Левин согласились отказаться от большинства в комитете по назначению судей, которое было основой всего плана реформ, ради достижения компромисса и предотвращения раскола.



Сейчас идет встреча с президентом по этому вопросу. Ранее Ротман и Левин десятки раз говорили, что большинство в комитете по назначению судей вообще не подлежит обсуждению.