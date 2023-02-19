



Ротман: Бахарав-Миара манипулирует общественным мнением, это позор

Председатель законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман обвинил юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара в том, что та "вводит общественность в заблуждение и манипулирует общественным мнением".



Это произошло на фоне того, что ее заместитель Авиталь Сомполински от имени юрсоветника представила юридическое заключение, возражающее против законопроекта в рамках правовой реформы, который практически лишает БАГАЦ возможности отменять законы.



Сомполински привела в качестве сравнения другие страны, где Верховные суды могут отменять законы, признанные неконституционными. По ее словам, ни одна демократия не требует единогласного решения, потому "серьезные ограничения для суда могут нанести ущерб правам, закрепленным в международных договорах".



По данным израильских СМИ, Ротман начал кричать на нее, обвиняя ее в том, что она уклоняется от его вопросов и выборочно отбирая страны для сравнения. По его словам, в Новой Зеландии и некоторых других странах Верховный суд не имеет права отменять законы, а судей выбирает правящая коалиция.



"Это позор. Бахарава-Миара послала Сомполински представить международное сравнение вводящим в заблуждение образом. Это скандал", - сказал он.