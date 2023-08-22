



Ротман: БАГАЦ ведет страну к конституционному кризису



Глава комитета Кнессета по законодательству Симха Ротман ("Религиозный сионизм") обрушился на Высший суд справедливости за то, что тот отклонил просьбу правительства отложить слушания по вопросу о законности закона о "разумности".



"Я всем сердцем хотел верить, что Высший суд не стремится сознательно создать конституционный кризис в рамках войны за сохранение своей чрезмерной власти ценой втягивания государства Израиль в хаос. Но реальность доказывает, что это была совершенно наивная мысль", - пишет Ротман в Твиттере.



"БАГАЦ действует так, как будто у него нет никаких ограничений, а в демократическом государстве не должно быть органа власти, полномочия которого не имеют границ", - добавляет он.