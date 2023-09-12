



Ротман: БАГАЦ не имеет права отменять Основной закон

Председатель законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман, представляя свои аргументы, сказал, что БАГАЦ не имеет права отменять Основной закон.



По его словам, слушания по петициям против правовой реформы разрушают демократию, а также попирают выбор и способность граждан выражать свое мнение.



"Привилегированная элита не сможет защищать права в долгосрочной перспективе. БАГАЦ превратился в олигархический режим, которым управляет маленькая группа людей", - сказал он.



Горячие дебаты в ходе рассмотрения петиций в БАГАЦе продолжаются с утра. Ожидается, что сегодня, 12 сентября, судьи примут решение о том, выступают ли они против поправки, которая ограничивает применение “основания разумности”.

