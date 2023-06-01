



Ротман: Антиправительственные протесты в Нью-Йорке разрушат связи с диаспорой

Депутат Кнессета от религиозных сионистов Симха Ротман, ключевой автор спорной судебной реформы, осуждает планы протеста против законодателей коалиции на ежегодном параде празднования Израиля в Нью-Йорке.



"Лидерам протеста против демократически избранного правительства Израиля я говорю сегодня: разве недостаточно того, что вы работали над тем, чтобы подорвать критическое единство наших боевых сил, и подстрекали к насилию в Израиле, и совершали его?" — заявил Ротман.



Он говорит, что протесты на воскресном параде в честь Израиля в Нью-Йорке, в котором он планирует принять участие, станут "еще одним нарушением важной еврейской и демократической ценности".



Он призывает президента Исаака Герцога "осудить организации, которые готовы разрушить самые важные отношения Государства Израиль с мировым еврейством только для того, чтобы набрать очки во внутриполитической борьбе".



Протестующие, входящие в сеть израильских активистов под названием UnXeptable, выступают против планов правительства по пересмотру судебной системы и проводят регулярные митинги в Нью-Йорке и его окрестностях с тех пор, как правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу объявило о реформе в начале этого года.



Организаторы заявили, что "собрали информацию" о 10 законодателях, которые посетят Нью-Йорк для участия в параде.

