



РосСМИ: Стрелков-Гиркин превращается в злобное русофобское нечто

Российский “журналист”, корреспондент ВГТРК Андрей Медведев резко высказался в адрес бывшего “министра обороны ДНР” И.Стрелкова-Гиркина.



Гнев Медведева был порожден злобным комментарием полковника ФСБ Стрелкова в связи с реакцией властей на атаку беспилотников в городе Москва.



Стрелков написал: "Иронизировать и истекать желчью по поводу сегодняшней атаки и реакции на неё обитателей Планеты Розовых Пони можно еще очень долго. Но не имеет особого смысла, поскольку уже ясно - их "не задело от слова совсем". Да, что-то там отдаленно грохнуло в розовых облаках, но даже ни одного смерда на всю 15-миллионную Москву не убило. На дорогах ежедневно на порядок больше трагедий, чем от этого (пока только второго по счету) налёта. Ново-Огарёво надежно прикрыто ПВО и даже если атаки будут повторяться регулярно - то вероятность ущерба именно для граждан ПРП - мизерна и стремится к нулю.

А что до населения? - Оно встревожено? И что? Гы-гы! И пусть себе тревожится - послушнее будет. Вон - в Донецке - 8 лет (до начала СВО, сейчас уже 9) обстреливали-обстреливали - и? - Никто каждодневно пьяного клоуна Захарченко (подписавшего "сакральные минские") свергать не пошел, его в народе даже любили. И сменившего его жулика тоже никто из населения сбросить в канализацию не пытается, хоть его и не любят. Да, в Донецке уже давно проблемы с водой, частенько - проблемы с электричеством. Да, почти в каждой семье есть погибшие на фронте или в тылу и/или искалеченные. И ничего! - Никто не бунтует.

А Москва - больше Донецка в 10-15 раз (не считая даже Новой Москвы) - и по населению, и по территории. Два мелких повреждения, легкораненая женщина - вообще "разговор ни о чём". Можно "не париться" и спокойно продолжать надеяться на неизбежный комфортный "договорнячок с партнерами". Если припрёт - эвакуируем часть населения в Сибирь, как и мечталось еще до СВО Сергею Кужугетовичу. Построим новую столицу на стыке его "улусов" - Тувы, Бурятии и Красноярского ханства... А быдло перетерпит - "Донецк терпел и вам велел!"









