



Россию исключили из европейской организации по правам человека

Европейская сеть национальных институций по правам человека (ENNHRI) проголосовала за исключение из организации института уполномоченного по правам человека в России во главе с омбудсменом Татьяной Москальковой. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.



"Сегодня принял участие в процессе голосования за исключение института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации из членов ENNHRI. В голосовании приняли участие члены ENNHRI со статусом А. Отмечаю, что это впервые за историю существования объединения, когда исключают одного из членов", – отметил Лубинец.



По его словам, за исключение проголосовали 25 человек, четверо воздержались, против никого не было.



Основанием проведения голосования стало то, что Москалькова осуществляла деятельность способом и вопреки целям, определенным уставом ENNHRI.



"В ходе своего выступления омбудсмен РФ заявила о выходе из Европейской сети национальных институций по правам человека, наверняка предчувствуя негативный результат голосования для их институции. Также использовала нарративы российской пропаганды о биолабораториях США в Украине и вспоминала о нарушении прав человека во Франции во время протестов, что слышно от представителя страны-агрессора было очень странно", – заявил Лубинец.



По его словам, Россия не обращает внимания на нарушения прав человека: убивает, обстреливает ракетами города, пытает, разрушает дома, похищает украинских детей, удерживает в плену гражданское население и не соблюдает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.



"Россия совершает геноцид нашего народа и нарушает все нормы международного гуманитарного права, поэтому и должна быть исключена из всех международных организаций. Мир видит правду и делает выводы", – подчеркнул омбудсмен.



Напомним, еще в прошлом году Россию выгнали из Совета ООН по правам человека. Решение было принято в связи с грубыми и систематическими нарушениями прав человека в Украине российскими военными.