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Россияне привезли на войну своих наемников из Буркина-Фасо
31.08.2024 05:30 Катя Шульц

Россияне привезли на войну своих наемников из Буркина-Фасо

С одной стороны, можно поздравить Буркина-Фасо с избавлением от этого гнилого контингента. А с другой стороны эта самая бригада “Медведи”, которая в срочном порядке снялась из Африки, была переведена на Курское направление.

Французская газета Le Monde пишет, что группа “африканцев” насчитывает около сотни человек.

Командир бригады Виктор Ермолаев подтвердил французскому изданию информацию о выводе боевиков. При этом "Медведи" отрицают связь с Минобороны РФ.





 

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