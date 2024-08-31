



Россияне привезли на войну своих наемников из Буркина-Фасо

С одной стороны, можно поздравить Буркина-Фасо с избавлением от этого гнилого контингента. А с другой стороны эта самая бригада “Медведи”, которая в срочном порядке снялась из Африки, была переведена на Курское направление.



Французская газета Le Monde пишет, что группа “африканцев” насчитывает около сотни человек.



Командир бригады Виктор Ермолаев подтвердил французскому изданию информацию о выводе боевиков. При этом "Медведи" отрицают связь с Минобороны РФ.











