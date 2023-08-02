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Россияне намерены вывезти "на отдых" еще 10 тысяч украинских детей
02.08.2023 16:08 Раиса Вовк

Россияне намерены вывезти "на отдых" еще 10 тысяч украинских детей

На временно оккупированных территориях Украины россияне поставили план перед местными гауляйтерами по вывозу более 10 тысяч местных детей на "отдых" в РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что детей вывозят в лагеря в Дагестане, Чувашии, Краснодарском крае и других регионов России.

Депортацию детей курирует правящая политическая партия "Единая Россия". В ЦНС объяснили, что в лагерях детей подвергают идеологической обработке через пропагандистские концерты и "образовательные мероприятия".

Центр нацсопротивления пояснил, что при этом нередко дети становятся жертвами преступлений.

"В частности в детском лагере в Анапе четыре ребенка с временно оккупированных территорий Донецкой области стали жертвами педофила, который воспользовался их бесправным статусом на отдаленной земле", - говорится в сообщении.

ЦНС сообщает, что это и есть политика геноцида украинцев, когда россияне сознательно уничтожают целое поколение в промышленном масштабе на уровне государственной программы.

"К этой программе привлечена не только верхушка агрессора, или кучка коллаборантов на местах, а педагоги, врачи, артисты и другие работники лагерей", - добавили напоследок.

Напомним, по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой. 

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