



Россияне намерены вывезти "на отдых" еще 10 тысяч украинских детей

На временно оккупированных территориях Украины россияне поставили план перед местными гауляйтерами по вывозу более 10 тысяч местных детей на "отдых" в РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



Отмечается, что детей вывозят в лагеря в Дагестане, Чувашии, Краснодарском крае и других регионов России.



Депортацию детей курирует правящая политическая партия "Единая Россия". В ЦНС объяснили, что в лагерях детей подвергают идеологической обработке через пропагандистские концерты и "образовательные мероприятия".



Центр нацсопротивления пояснил, что при этом нередко дети становятся жертвами преступлений.



"В частности в детском лагере в Анапе четыре ребенка с временно оккупированных территорий Донецкой области стали жертвами педофила, который воспользовался их бесправным статусом на отдаленной земле", - говорится в сообщении.



ЦНС сообщает, что это и есть политика геноцида украинцев, когда россияне сознательно уничтожают целое поколение в промышленном масштабе на уровне государственной программы.



"К этой программе привлечена не только верхушка агрессора, или кучка коллаборантов на местах, а педагоги, врачи, артисты и другие работники лагерей", - добавили напоследок.



Напомним, по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.