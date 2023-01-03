



Россияне грозят масштабным наступлением в Украине до конца недели

Уже на следующей неделе в зоне "специальной военной операции" может начаться резкая активизация боевых действий. Об этом, по словам ряда источников, говорят сразу несколько факторов – массированные ракетные удары, а также резкое похолодание и конец распутицы. По мнению "военного эксперта" Владислава Шурыгина, в случае похолодания уже в ближайшее время могут начаться масштабные бои.





«Наш источник сообщает, что близятся морозы, которые «проморозят» грунт, что сигнализирует о том, что фронт начнёт своё движение. Теперь вопрос, какая из сторон пойдёт первой на прорыв и кто возьмёт инициативу в игре. Продолжит ли ВСУ победный тренд или начнёт негативный тренд с серии поражений и отступлений. В кабинетах уже давно наблюдается суета», - написал специализирующийся на инсайдерской информации из офиса украинского президента канал «Легитимный».



Действительно, в ряде регионов Украины к концу недели синоптики обещают серьезное похолодание вплоть до -23 градусов. Такие погодные условия не только увеличат нагрузку на энергосистему, но и могут существенно повлиять на ход боевых действий.



Владислав Шурыгин рассказал «МК», что вскоре мы сможем увидеть, какая из сторон сможет лучше использовать ситуацию:



- Любая современная армия, не важно - российская или украинская, по своему характеру обязана уметь вести боевые действия зимой. И, соответственно, зимняя кампания целиком и полностью зависит от погоды и от природы. Сейчас на Донбассе грязь, обе стороны ведут локальные бои и как-то готовятся. Как только земля подмерзнет, распутица превратится в поле боя. Думаю, каждая из сторон будет пытаться решать свои проблемы через наступление. У кого это лучше получится - думаю, мы вскоре увидим.