



Россияне чуть не стали жертвами израильского удара по Ирану

Российской делегации, посетившей Тегеран в январе прошлого года, было приказано укрыться в своих гостиничных номерах после израильского удара по оружейному объекту в Исфахане. Россияне ездили в Исламскую Республику, чтобы набраться опыта в производстве беспилотников. Об этом сообщила в четверг газета Washington Post, пишет Ynet.



В сообщении цитируется неназванный источник, который сообщил, что Моссад нанес удар по объекту, который, как считается, является центром производства беспилотников и ракет, “оставив пламя на объекте”, что побудило иранских официальных лиц запретить менеджерам и инженерам покидать территорию отель, опасаясь, что Израиль может нанести удар по объектам, которые группа должна была посетить.



В статье газета опубликовала документы, свидетельствующие об усилиях России создать производство БПЛА на предприятии в Татарстане. Планируется произвести 6000 дронов к 2025 году.



