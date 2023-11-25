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Россияне боятся остаться без средств из-за войны в Украине
25.11.2023 23:30 Катя Шульц

Россияне боятся остаться без средств из-за войны в Украине

Россиян беспокоят человеческие жертвы и психологическое состояние сограждан, которые вернутся с фронта.

В результатах исследования приводятся такие страхи жителей России:

Большинство респондентов (62%) выразили тревогу по поводу возможных человеческих жертв в результате военных действий.

Психологическое состояние вернувшихся с фронта. 38% опрошенных выражают беспокойство по поводу психологического состояния возвращенных с фронта военнослужащих.

Треть россиян (33%) высказывают опасения относительно возможного увеличения уровня бедности и наступления экономического кризиса.


 

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