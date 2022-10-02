



Россияне бегут на фронт от "пилящих жен" - мэр Воркуты

Российский чиновник, мэр Воркуты Ярослав Шапошников, отвечая на вопросы местных жителей в рамках проекта "Открытая Воркута", заявил, что 10% мужчин, которые отправились добровольно воевать в Украину, сделали это, чтоб сбежать от своих "пилящих жен".



По его словам, жены добровольцев "привыкли к хорошей жизни".



Он отметил, что его "эмоционально задел" разговор со знакомым, который заявил, что его замучила супруга.



"У меня нет слов, одно возмущение. Это наш генофонд. Это ваши мужья, любите ваших мужей, они будут любить вас", – заявил мэр.



По его словам, он также общался с одним из добровольцев, который жаловался на то, что жена его "пилит и пилит".



"Дорогие наши женщины, берегите наших мужчин. Ваши мужья будут уходить на фронт из-за того, что не чувствуют тыла, а они не чувствуют тыла, когда их подпиливают сзади", – заявил Шапошников.