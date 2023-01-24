



Россиянам запретят покидать страну без предварительного бронирования даты





Россияне смогут пересечь государственную границу на автомобиле только при условии предварительного бронирования даты и времени путешествия. Соответствующее требование содержится в поправках в закон “Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности России”, внесенных в Госдуму главой комитета по транспорту Евгением Москвичевым.



Новый порядок пересечения границы коснется не только личного транспорта россиян, но и автомобилей иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства. Перевозчики и частные лица тоже будут вынуждены использовать новый механизм.



После принятия поправки заработают с 1 марта и будут действительны как минимум год. Правительству предстоит определить перечень документов, необходимых для бронирования выезда из страны, порядок контроля на границе, а также категории ТС, которые могут проезжать вне очереди. Планируется, что для бронирования выезда будет использоваться государственная система электронных перевозочных документов.



Отметим, что электронное бронирование очереди появилось на российских дорогах в январе 2023 года. Официально созданную систему подавали в качестве инструмента для “ускорения прохождения границы”. С внедрением электронного бронирования российские власти получат возможность контролировать выезд из страны.