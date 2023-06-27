



Россиянам рассказали о грядущих видоизменениях ЧВК Вагнер

ЧВК "Вагнер" может видоизмениться — главным образом, могут поменяться ее структура, обеспеченность и подчиненность. Участники частной военной компании, как в индивидуальном порядке, так и в составе подразделений, будут заключать контракты с Минобороны РФ, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



"Я думаю, что она (ЧВК) как минимум видоизменится. Различным образом: претерпит изменение структура внутренняя, численность, обеспеченность и подчиненность", — сказал Картаполов в эфире телеканала РБК.