



Россиянам практически перекрыли сухопутный путь в Европу

С сегодняшнего дня граждане РФ уже не смогут попасть в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Эти страны реализовали договоренность о согласованном ответе на вторжение в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



"Россияне, имеющие шенгенскую визу, выданную в целях туризма, спорта и посещения культурных мероприятий, не смогут попасть на территорию ЕС через эти страны. Единственной сухопутной границей для них остается Финляндия", - говорится в сообщении.



Напомним, Эстония, Латвия, Литва и Польша договорились о совместном региональном подходе, выразив "политическую волю и твердое намерение установить национальные временные меры для граждан России, имеющих визы ЕС".



Кроме того, Совет ЕС утвердил полное прекращение Соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ из-за российского вторжения в Украину.



Кроме того, в сентябре девять стран ЕС перестали оформлять туристические визы для россиян. Это страны Балтии, а также Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.