



Россиянам будут выдавать миллион рублей на покупку машины



Семейный сертификат на покупку машины предложили ввести в качестве меры поддержки рождаемсти



Молодым россиянам предложили выдавать по миллиону рублей на покупку машины производства РФ. Об этом пишет газета «Известия».



Воспользоваться выплатой, как предлагается, смогут молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка. Такую меру предлагают ввести для поддержки рождаемости.



Проект закона о семейном сертификате на машину еще разрабатывают. Продать автомобиль пара сможет лишь через пять лет. Законопроект пока не поступал в Минфин.