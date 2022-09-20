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Россиян успокаивают: Всеобщей мобилизации не будет, но кое-где могут ввести ВП | Фото: pixabay.com
20.09.2022 22:20 Mignews.ua

Россиян успокаивают: Всеобщей мобилизации не будет, но кое-где могут ввести ВП

Не нашутку запаниковавших жителей Российской Федерации начали активно успокаивать: мол, всеобщей мобилизации в РФ не будет, но военное положение кое-где может быть введено.

Так, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил: "Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. "Закон" не равно "мобилизация"".

При этом Картаполов допустил, что кое-где может быть введено военное положение. В отдельном из регионов.
 

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