



Россиян не впустят в Европу на зарегистрированных в РФ машинах

В Евросоюзе официально запретили въезд личных автомобилей, которые зарегистрированы в России.



Информацию об этом подтвердили в Еврокомиссии.



Въезд на российских автомобилях будет расцениваться как запрещенный импорт, независимо от того, в коммерческих или личных целях используется транспортное средство.



Также россияне не смогут ввозить в ЕС товары и вещи, импорт которых под запретом. Речь идет, в том числе, о смартфонах, компьютерах, кожаных и меховых изделий, а также золотых украшений.