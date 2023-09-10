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Россиян не впустят в Европу на зарегистрированных в РФ машинах
10.09.2023 20:17 Алина Груднева

Россиян не впустят в Европу на зарегистрированных в РФ машинах

В Евросоюзе официально запретили въезд личных автомобилей, которые зарегистрированы в России.

Информацию об этом подтвердили в Еврокомиссии.

Въезд на российских автомобилях будет расцениваться как запрещенный импорт, независимо от того, в коммерческих или личных целях используется транспортное средство.

Также россияне не смогут ввозить в ЕС товары и вещи, импорт которых под запретом. Речь идет, в том числе, о смартфонах, компьютерах, кожаных и меховых изделий, а также золотых украшений.

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