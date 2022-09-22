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Россия запретила въезд Хемингуэю и десяткам канадцев
22.09.2022 17:18 Ольга Белозерова

Россия запретила въезд Хемингуэю и десяткам канадцев

Россия ввела санкции против 87 граждан Канады. 

Как заявили в МИДе РФ, санкции стали ответом на "периодически вводимые правящим в Канаде режимом Джастина Трюдо антироссийские санкции, которые коснулись на сегодняшний день представителей власти всех уровне".

Гражданам Канады из списка теперь запрещен въезд в Россию.

Среди тех, кто попал в немилость российских властей указаны премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего, премьер-министр провинции Новая Шотландия Тимоти Хьюстон, председатель эстонского центрального совета Канады Кайри Хемингуэй и другие.

 

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