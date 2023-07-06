



Россия запретила деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге

Россия отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 6 июля, сообщили в пресс-службе МИД РФ.



“Обсуждаемые сейчас параметры вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности Российской Федерации, а поощрение киевского режима на войну и накачивание его западным оружием означает явно враждебные действия против нашей страны. Такая линия финских властей не может оставаться без ответа”, – говорится в сообщении.



Деятельность финского генконсульства должна быть прекращена с 1 октября этого года, передает официальный сайт министерства.