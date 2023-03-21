Новости » Политика
Россия: Запад является участником войны в Украине
21.03.2023 12:35 Алина Груднева

Россия: Запад является участником войны в Украине

В России обвиняют страны Запада в непосредственном участии в войне в Украине.

С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, Соединенные Штаты с союзниками ведут информационную войну, чтобы "дискредитировать Россию".

"Используются любые грязные и гнусные методы ведения информационной войны, неприкрытая ложь бездоказательные и огульные обвинения, постановочные инциденты, как например в Буче, Мариуполе, Краматорске. Даже в подрыве "Северных потоков" на первоначальном этапе обвиняли Москву", - подчеркнул он.

По словам Патрушева, США с их союзниками "создают" из РФ образ врага и "сеют ненависть" к россиянам в попытке дискредитировать русский мир.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы