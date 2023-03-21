



Россия: Запад является участником войны в Украине

В России обвиняют страны Запада в непосредственном участии в войне в Украине.



С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.



По его словам, Соединенные Штаты с союзниками ведут информационную войну, чтобы "дискредитировать Россию".



"Используются любые грязные и гнусные методы ведения информационной войны, неприкрытая ложь бездоказательные и огульные обвинения, постановочные инциденты, как например в Буче, Мариуполе, Краматорске. Даже в подрыве "Северных потоков" на первоначальном этапе обвиняли Москву", - подчеркнул он.



По словам Патрушева, США с их союзниками "создают" из РФ образ врага и "сеют ненависть" к россиянам в попытке дискредитировать русский мир.

