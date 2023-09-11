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Россия закончила голосовать: предварительные результаты
11.09.2023 09:26 Наталья Богинская

Россия закончила голосовать: предварительные результаты

В России и на оккупированных территориях Украины подводят итоги состоявшихся выборов. ЦИК РФ опубликовал предварительные итоги голосования.

По предварительным данным, всех действующих губернаторов от “Единой России” и КПРФ переизбрали на новый срок.

В Московской области Андрей Воробьев лидирует на выборах главы региона с 83,68% после обработки 100% бюллетеней, а в Москве на выборах мэра Сергей Собянин набрал 76,38% голосов на выборах мэра Москвы после обработки 99,77% голосов.

На оккупированных территориях Украины победу на “выборах” одержала “Единая Россия”, сообщил "глава ДНР" Денис Пушилин.

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