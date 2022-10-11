



Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе

Россия заказала в Иране 2400 дронов-камикадзе, которые используются в войне против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



Президент заявил, что Украина почти каждый час сбивает иранские дроны-камикадзе.



«Я благодарю всех, кто помог нам уже сейчас обеспечить нашу систему ПВО, что позволяет обезвреживать часть российских ракет и беспилотников. Но! Одних только шахидов Россия заказала в Иране 2400 - по данным нашей разведки», – сказал он, выступая на саммите Большой семерки по видеосвязи.



По его словам, данная информация поступила от украинской разведки. Именно поэтому Украина должна иметь достаточное количество ракет в предоставленные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Эти системы должны быть интегрированы с системами обороны Украины.



Напомним, что россияне атаковали Киевскую область дронами-камикадзе из Беларуси.