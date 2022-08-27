



Россия заблокировала итоговый документ на конференции по ядерному договору

Поздно вечером в пятницу Россия заблокировала соглашение по заключительному документу конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.



Как утверждает Associated Press, в документе критиковался военный захват крупнейшей в Европе атомной электростанции - Запорожской АЭС в городе Энергодар, который находится (вместе с АЭС) под контролем сил РФ.



Представитель РФ Игорь Вишневецкий заявил на заседании, что "к сожалению, по этому документу нет консенсуса". По его словам, не только Россия, но и "многие страны" не согласны с "целым множеством вопросов" в документе.



Посол Аргентины Густаво Злаувинен, президент конференции, после заявлений представителя России сказал: "Я вижу, что на данный момент конференция не в состоянии достичь согласия по своей предметной работе".



Сообщается, что страны также выразили глубокую обеспокоенность тем, что Россия подрывает международный мир и цели ДНЯО, "ведя свою незаконную агрессивную войну против Украины".