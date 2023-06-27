



Россия вызвала посла Израиля из-за комментариев о нацистских коллаборационистах

Министерство иностранных дел России вызывает высокопоставленного посла Израиля в Москве для выговора в рамках продолжающейся ссоры из-за комментариев посла Израиля в Украине.



В заявлении МИД России говорится, что оно вызвало временного поверенного в делах Израиля Ронена Крауса, чтобы подать жалобу на высказывания, сделанные на прошлой неделе послом Израиля в Украине Михаилом Бродским, в котором говорится, что он понимает, почему многие украинцы почитают бывших пособников нацистов как героев боевых действий против Советского Союза.



В заявлении подчеркивается, что “обеление” таких фигур недопустимо и что Россия и Израиль в прошлом совместно работали над “отпором попыткам переписать историю”, критикуя тех, кто восхваляет нацистских коллаборационистов в попытке “поощрять русофобские настроения”.



На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Бродского в “героизации нацизма… Если, по мнению Бродского, Киев имеет право на таких героев, то это проблема для МИД Израиля”.



Отвечая на просьбу прокомментировать встречу во вторник, министерство иностранных дел Израиля указывает на свое заявление, сделанное на прошлой неделе после комментариев Захаровой: “Нет никаких изменений в политике Израиля, который абсолютно против и отвергает прославление преступников, которые сотрудничали с нацистами в убийстве евреев, — сказал тогда представитель министерства Лиор Хайят. - Ни одна партия не должна читать лекции Государству Израиль, Министерству иностранных дел Израиля или его дипломатам о важности сохранения памяти о Холокосте или о войне с искажением истории”.



