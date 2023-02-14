



Россия вывела в море корабли с ядерным оружием впервые со времен СССР

Российские корабли впервые за последние 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. Об этом сообщается в отчете норвежской разведки.



В Норвегии убеждены, что это может привести к снижению порога ядерной эскалации в случае столкновения России и НАТО.



Как отмечается в докладе, в советское время военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием, однако со времен холодной войны о подобных случаях известно не было.



"Основная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота", - говорится в докладе разведслужбы.



Ведомство отмечает, что тактическое ядерное оружие может представлять особенно серьезную угрозу в сценариях потенциального противостояния России и НАТО.



В октябре 2022 года были опубликованы спутниковые снимки, которые свидетельствовали о том, что Россия разместила у границы с Норвегией стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие – самолеты Ту-160 и Ту-95.



Ранее Буданов заявил, что россияне не решатся применить ядерное оружие в войне против Украины. Поскольку понимают, что это приведет к развалу их государства.

Напомним, ранее заместитель главы украинской разведки Вадим Скибицкий объяснил, что РФ использует ядерное оружие как один из элементов запугивания.