



Россия вывела пять военных кораблей с ”Калибрами” в Северное море

В акватории Северного моря Норвежскими вооруженными силами замечены российские корабли. Об этом сообщает газета Nettavisen.



В Северном море находятся пять военных кораблей россии, вышедших во вторник из российских гаваней в Балтийском море. Все корабли являются потенциальными носителями ракетах “Калибр” большой дальности.



“Россияне не нарушают закон, но вооруженные силы следят за их активностью”, – подчеркнули норвежские военные.



Отмечается, что рост активности следует ожидать в течение этого месяца и в июне – именно в этот период будут проходить военные учения норвежских вооруженных сил и союзников из НАТО.