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Россия вывела пять военных кораблей с ”Калибрами” в Северное море
05.05.2023 13:07 Наталья Богинская

Россия вывела пять военных кораблей с ”Калибрами” в Северное море

В акватории Северного моря  Норвежскими вооруженными силами замечены российские корабли. Об этом сообщает газета Nettavisen.

В Северном море находятся пять военных кораблей россии, вышедших во вторник из российских гаваней в Балтийском море. Все корабли являются потенциальными носителями ракетах “Калибр” большой дальности.

“Россияне не нарушают закон, но вооруженные силы следят за их активностью”, – подчеркнули норвежские военные.

Отмечается, что рост активности следует ожидать в течение этого месяца и в июне – именно в этот период будут проходить военные учения норвежских вооруженных сил и союзников из НАТО.

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